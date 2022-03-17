Halı Yıkamacılar Derneği’nden ‘zorunlu zam’ açıklaması

Açıklamada; kullanılan birçok sarf malzemesi, elektrik ve yakıt giderlerinin yıkama ücretlerindeki artışı zorunlu kıldığı vurgulandı.

36 üyesi bulunan Elbistan Profesyonel Halı Yıkamacılar ve Yardımlaşma Derneği, geçtiğimiz günlerde 2022 yılı fiyat tarifesini duyurmuştu.

Yapılan zamma ilişkin olarak açıklamada bulunan dernek başkanı Fatih Sezai Özdoğan, çevre ilçe ve il merkezindeki firmalara oranla daha düşük fiyatla hizmet verdiklerini söyledi.

Yıkama işleminde kullandıkları şampuanın, 2021 yılında 9 lira olan fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Özdoğan, aynı şekilde mazotun 6 TL’den 20 TL’ye, elektriğin de 2,30 TL’ye çıktığını hatırlattı.

Sarf malzemesi ve gider kalemlerinde yüzde 300 artış olduğunu dile getiren Özdoğan, “Son zamanlarda tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini gösteren ekonomik olumsuzluk her ne kadar istemesek de maalesef ki göz önünde ve milletimizin canını yakmaktadır. Değerli Elbistan halkına hizmet vermekte bulunan helal dairede evine ekmek götürmek için bir mücadelede içinde olan toplam 36 üyemiz, 2021 yılında kaliteden vazgeçmeden birinci sınıf malzeme ve isçilik ile hizmet vermek için kullandığı sarf malzemelerinin fiyatı ortalama yüzde 300 artmıştır. Bu artışa rağmen Elbistan’daki dernek üyelerimiz, bu yıl her türlü zorluğu göz önünde bulundurarak Afşin ve Göksun’da 10 TL, il merkezinde de 13 TL olan halı yıkamayı Elbistan’da m²’si 9 TL’den hizmet verme kararı almıştır. Kullanılan sarf malzeme fiyatlarında artışı devam etmez ise de bu fiyatlarla siz değerli Elbistan halkının yanında durmayı seçen değerli dernek üyesi işletmelere teşekkür ederiz” dedi.