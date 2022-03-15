Halı ve koltuk yıkama ücretlerine zam!

Perde, halı, koltuk gibi ev eşyalarının yıkama ücretlerinde yüzde 40’a varan zam yapıldı. Elbistan Profesyonel Halı Yıkamacılar ve Yardımlaşma Derneği’nce yayımlanan fiyat listesine göre; makine halısının m² fiyatı 7 liradan 9 liraya yükseldi. Jel taban ile shaggy halının m² fiyatı 8 liradan 11 lira oldu. Makine yün halılar ise artık metrekaresi 13 liradan yıkanacak. El dokuma yün ve bambu halı yıkama ücreti ise yüzde 100 zamlanarak 20 liraya yükseldi.

Daha önce adet olarak yıkanan stor perde de m² baz alınacak. Adedi 30 liradan yıkanan stor perdenin m²’si artık 10 liradan yıkanacak. Zebra perdenin metrekaresi ise 12 lira oldu.

Elyaf yorgan ve battaniyenin adedi 50 lira, çift kişilik yün yorgan 100, tek kişilik ise 80 lira olarak belirlendi.

Koltuk takımının yıkama ücretinde de yüzde 30’un üzerinde artışa gidildi. Zamla birlikte koltuk takımlarının yıkanması için 200 lira ücret alınacak. Tek kanepeler de yüzde 40 artışla 70 liradan yıkanacak. Overlok için de metresine 12 lira ücret istenecek.