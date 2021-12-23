Halı-koltuk yıkamada yeni ücretler açıklandı

Elbistan Profesyonel Halı Yıkamacılar ve Yardımlaşma Derneği’nin yıl sonu değerlendirme toplantısı, tüm üyelerin katılımı gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Fatih Sezai Özdoğan, toplantı sonrasında yıkama ücretleriyle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Yıkama işlemleri için kullandıkları sarf malzemelerin ve işçilik maliyetlerinde yüzde 50 ila yüzde 150 arasında artış yaşandığını belirten Özdoğan, “Şuan tüm dünya ile birlikte maalesef ki ülkemizde etkisi altına almış olan ekonomik olumsuzluklar sebebi ile kullanmış olduğumuz sarf malzeme ve isçilik maliyetlerinde yüzde 50 ile yüzde 150’leri geçmiş fiyat artışı bulunmaktadır. Sektörde herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet yaşanmaması halen içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kaliteden hijyen ve sağlık kurallarından taviz vermeden evlerimizin süsü çocuklarımızın oyun alanı olan halılarımızın temizliğinin 7 liradan aşağı yapılamayacağı kararına varmış bulunuyoruz. Bu fiyattan aşağıya gerekli hijyen kurallarına uyarak halı yıkamanın imkansız hale geldiğini bildirmek zorundayız.

Ekstra bir durum olmadığı sürece yılda 1 veya 2 defa temizliğini yaptırdığımız halı, stor perde, koltuk takımı, battaniye ve yorgan gibi evimizin içinde her an birebir temas halinde bulunduğumuz eşyalarımızın temizliği için birinci önceliğimizin kaliteli bir hizmet olması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Özdoğan, önümüzdeki süreçte uygulanacak fiyatlarla ilgili de, “Makine halısının m² fiyatı 7 lira, jel taban ile shaggy halının m² fiyatı 8 lira olarak belirlenmiştir. Yün ve bambu halı yıkama ücreti ise 10 liradır. Stor perdenin adedi 30 lira, elyaf yorgan 35 lira, yün yorgan 70 liradır. Koltuk takımı 150 lira ve tek kanepe ise 50 liradan yıkanacaktır” ifadelerini kullandı.