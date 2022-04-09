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Hakim ve savcılar, Suriye'ye giden PÖH'leri uğurladı

Suriye'deki operasyonlarda görev alacak özel harekat polislerine (PÖH), Elbistan Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar tarafından iftar programı düzenlendi.

Hakim ve savcılar, Suriye'ye giden PÖH'leri uğurladı
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Programa, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, adliyede görevli hakim ve savcılar ile PÖH timi personelleri katıldı.

Burada bir değerlendirme yapan Başsavcı Hayri Ormancı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177.yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Başta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler olmak üzere tüm teşkilatın  bu anlamlı haftasını kutladı.

Türk Polis Teşkilatının, şan ve şeref dolu bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Başsavcı Ormancı, "Bu akşam, hem Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177.yıl dönümü hem de Suriye'ye görevlendirilen özel harekat polislerimizi uğurlama adına adliyemiz hakim ve savcılarıyla birlikte bir program düzenlemek istedik. Suriye'de terör örgütlerine karşı görev yapacak olan PÖH'lerimize başarılar diliyoruz.  Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla.

Bu duygularla toplumsal huzurun teminatı olan başta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları olmak üzere tüm polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan da nazik daveti ve düşüncelerinden dolayı Başsavcı Hayri Ormancı nezdinde tüm hakim ve savcılara teşekkür etti.

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Hakim Ve SavcılarSuriyeye Giden PÖHleri Uğurladı