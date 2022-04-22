Hafriyat kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Demircilik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Söğütlü Çayı’nda çalışma yapan K.Ç. idaresindeki hafriyat kamyonu, mahalle içinden geçerken bir vatandaş tarafından durduruldu. Kendisini durduran vatandaşla bir süre sohbet eden sürücü, hareket etmek için gaza bastığı sırada; yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Mustafa Koca’yı fark etmedi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun tekerleri ile üzerinden geçtiği talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

82 yaşında hayatını kaybeden Koca’nın cansız bedeni, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş’ta yapılacak otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.