Hafızlığını tamamlayan 11 öğrenci belgelerini aldı

Elbistan Müftlüğü Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu’nda uzun süren eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak hafız olan 11 öğrenci, hafızlık belgelerini Müftü Hacı Mustafa Kılınç’ın elinden aldı.

Kursta düzenlenen törende konuşan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, hafız olan öğrencileri ve onlara yol gösteren kurs hocalarını tebrik etti.

Hafızlığın önemine değinen Müftü Kılınç, “Hafız dünyadaki buram buram özlenen ve her yerde aranan cennet kokusudur. Hafız, hakka gidilen yolda Kur’an yolcusudur. Hafızın dili Kur’andır. Hafız, kalbinde sonsuz huzur olan canlı Kur’an demektir. Hafız, topluma helali ve haramı bildiren, halka Hakkı sevdiren nefsi terbiye edip saadete terfi ettiren nurlu beyan demektir. Hafızın her zaman yaşar Kur’an canında, zikrederek dolaşır bedeninde ve kanında, dil ile sunduğu sevgiyle kucağında, O nu saran huzur demektir. Hafız erişilmez şandır. Hafızlık yeryüzünde yaşanabilecek en büyük eşsiz heyecandır” dedi.

Hafızlığın ilk ve en zor aşamasının Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek olduğunu belirten Müftü Kılınç, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir” hadisi şerifinin müjdesine mazhar olmak, başlı başına hafızlığın mükâfatıdır. Bu söze muhatap olmak için hafız olunur. Zira hafızlık, vahyi muhafaza etmek ve satırdan sadıra damıtmaktır. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek, hafızlığın ilk ve en zor aşamasıdır. Fakat hafız olmak kadar hıfzı muhafaza etmek de bir o kadar önemlidir. Kur’an-ı Kerim’i unutanı, Kur’an-ı Kerim’le amel etmeyeni, dünyanın süsüne kanıp aldananı, Kur’anı kerimde unutur ve yevm-i mahşerde aleyhine şahitlik eder.

Hafızlığın mükâfatı cennette ‘Cemalullah’la şereflenmektir. Hafızlar, mukaddes kitabı sadece dillerinde değil, gönüllerinde de taşırlar. Onların fikri de, zikri de, şükrü de Kur’anîdir. Ahdine sadık kalandır onlar, Kur’an-ı Kerim’in rahmanî ikliminde felaha ve salâha erenlerdir.

Hafızlar, mukaddes vahiy yükünü taşımaktadır. Onlar hak ve hakikat davasını, yorgun sırtlarına yükleyip dik yokuşları çıkanlardır. Buna rağmen, milli şairimizin diliyle “Bu yük senden Allah’ım, çekeceğim, naçarım/Senden sana sığınır, senden sana kaçarım” diyebilenlerdir. Onlar, kutsal bir çilenin gönüllü hamallarıdır ve bu ne güzel bir yüktür. Ağır bir yükün altında olmalarına rağmen, hallerinden de şekva etmezler. Peygamber Efendimizin saçlarını ağartan Hûd Suresi’ndeki “Festakim kemâ umirte (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!..)” ayeti onların sırtını da iki büklüm etmiştir. Onlar, bu emri hakkıyla yerine getirenlerin, sonsuza dek kalacakları yerin cennet olduğunu düşünerek soluklanırlar” ifadelerini kullandı.

Müftü Kılınç’ın konuşmasının ardından öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.