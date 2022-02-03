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‘Güvenli Okul’ toplantısı yapıldı

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Kahramanmaraş genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

‘Güvenli Okul’ toplantısı yapıldı
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Vali Coşkun başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Yeşilay İl Temsilcisi Adnan Alagöz, zoom üzerinden online bağlantı ile 11 ilçe kaymakamı, okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.

 Toplantıda, okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele, okul çevresinde bulunan metruk binaların durumu, pandemi tedbirleri, gıda güvenliği, okul çevresi trafiği ve okul servisleri ile ilgili hususlar değerlendirildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Coşkun, “2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi için paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerimiz, okul müdürlerimiz ve okul aile birliklerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Okullarımızın güvenliği noktasında hepimizin bu tedbirlere hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Bu vesile ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğrencilerimiz için huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyor, huzurlu ve başarılarla dolu bir dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Güvenli Okul Toplantısı Yapıldı