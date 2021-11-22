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Güvenç: “Çöllolar’da 1000 işçi istihdam edilecek”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, TKİ’ye devredilen Çöllolar Kömür Sahası’nda 1000 işçiye istihdam oluşturacağını açıkladı.

Güvenç: “Çöllolar’da 1000 işçi istihdam edilecek”
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Güvenç, EÜAŞ tarafından Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla faaliyete alınan ancak 2011’de yaşanan göçükler nedeniyle kapatılan Çöllolar Kömür Sahasının yeniden çalışması için girişimde bulunulduğunu belirtti.

Ciner Gurubu’ndan EÜAŞ’a devredilen bölgede Saha İşletme Müdürlüğü kurulacağının bilgisini veren Güvenç, “Çöllolar Kömür Sahası’nı en aktif şekilde Türkiye’nin enerji ihtiyacına destekte bulunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda EÜAŞ, ilk olarak bölgede Saha İşletme Müdürlüğü kuracak. Buranın 6 ay içerisinde faaliyete başlanması hedefleniyor” dedi.

Sahada yaklaşık 1000 kişilik istihdam oluşacağını aktaran TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Saha, TKİ Genel Müdürlüğüne devrolunarak, 1000 kişinin istihdamı hedeflenmektedir. Ben başta Elbistan ve Afşin olmak üzere Kahramanmaraşlı bütün hemşerilerimize hayırlı olsun demek istiyorum. Bu gelişmelerin yaşanmasında ve sahanın açılmasında büyük emeği olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, dostum, çok değerli kardeşim EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz’e ve TKİ Genel Müdürümüz Hasan Hüseyin Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Güvenç: Çöllolarda 1000 Işçi Istihdam Edilecek