Gürer: “2 bin 700 liralık gübre 6 bin 800 lira oldu”

Geçen yıl ve bu yıl arasındaki gübre fiyatlarını kıyaslayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl 2 bin 100 lira olan ÜRE gübresinin ton fiyatı, bu yıl 2,5 katına çıkarak 5 bin 100 liraya yükselmişti. Dün ise 6 bin TL’yi geçti. Geçen yıl 2 bin 720 lira olan DAP gübresi bu yıl 6 bin 800 lira oldu. Geçen yıl 2 bin 400 liradan satılan “20.20” olarak tabir edilen gübre, bu yıl 4 bin 500 liradan satılıyor. Yüzde 26 azotlu gübre geçen yıl 1.000 TL/Ton iken dün itibari ile 3 bin 600 TL’ye çıktı. Gübreye gelen fiyat artışlarını TÜİK takip edemiyor ama artışın yüzde100’ün üzerinde olduğunu bir bayide gidip görse, ne kadar yanlış veri açıkladığını görür” dedi.

Tohum fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandığını belirten Gürer, “2020 yılında buğday tohumunun ton fiyatı 3 bin lira iken bu yıl 5 bin liraya çıktı. Geçen yıl şekerpancarı tohumu 250 ile 320 lira arasında değişirken, bu yıl ise 450 ile 650 lira arasında bir tutara çıktı. Şekerpancarı tohumu fiyatındaki artış da yüzde 150’inin üzerine çıktı. Bu durumda üretici nasıl ekim yapsın?

Yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Tarımda girdi maliyetlerinin düşürülmesi için plan yapın proje geliştirin diye iktidarı sürekli uyardık. Ancak bizim sözlerimizi kulak ardı eden AKP, şimdi tarımda gelinin noktayı da görmek istemiyor. Özel şirketler ve ithalatçı firmalar dilediği gibi fiyat oluşturuyor. Gübre hammaddesi ithalata dayalı, döviz kuru artıkça fiyat artıyor, düşse de geri gelmiyor.

Siyasal iktidarın, bu vurdumduymaz tavrı, ülkemizde tarımın geleceği açısından çok sakıncalı. İktidar, bir an önce girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışma başlatıp, yerli üreticiyi destekleyecek düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Aksi halde tarlalar boş kalır. Gübreye bu kadar fiyat bindirilmesi anlaşılır değil, iktidar gübredeki yüksek fiyatlar için inceleme başlatmıştı ama fiyatlar incelemelerin başladığı gündeki fiyatları da aştı” açıklamasında bulundu.