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Gürbüz’ün başlattığı ‘iyiliği yay’ projesine personelden destek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün sosyal medya hesaplarında başlattığı ‘iyiliği yay’ projesine, belediye personelinden anlamlı bir destek geldi.

Gürbüz’ün başlattığı ‘iyiliği yay’ projesine personelden destek
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Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde iyilik adına yapılan tüm paylaşımları da tek tek sosyal medya hesaplarına taşıyor. Elbistan Belediyesi personelleri de Başkan Gürbüz’ün ‘iyiliği yay’ etiketi ile başlattığı projeye duyarsız kalmadı. Belediye personeli, büyük bir jest yaparak projeye destek verdi.

İhtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımı için yardım toplayan Can Kulağı ekibi ile iletişime geçen belediye personelleri, kendi aralarında topladıkları para ile yardıma destek verdi. Birçok personel kendi isteği ile az çok adeta yardım yarışına girdi.

Başkan Gürbüz bu anlamlı destek sonrası yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu iyilik adına, iyiliği yay etiketi ile bir proje başlattık. Nerede olursa olsun yapılan her iyiliği sosyal medya hesaplarıma taşımaya çalıştım. Bu paylaşım sonrası personellerimiz büyük bir vefa örneği göstererek güzel bir sürpriz yaptı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla kendi aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ayakkabı alınması için Can Kulağı ekibimize ulaştırmış. Çocuklarımızın yüzünde ki o gülümseme beni çok mutlu etti. Personellerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylemek isterim, Dünyadaki hiçbir çocuğun gülüşü sönmesin”  dedi.

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Gürbüzün Başlattığı Iyiliği Yay Projesine Personelden Destek