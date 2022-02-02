Gürbüz’den ‘kamulaştırma, gayrimenkul satışı, borç ve imarla’ ilgili net açıklama

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, imar planlarından, arsa satışı ve kamulaştırma işlemleri ile belediyenin borç durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Gürbüz, belediyeye ait olan gayrimenkullerin satışıyla ilgili ‘parsel parsel satıyorlar’ şeklindeki iddialara rakamlarla cevap verirken; kamulaştırılan alanın, satılan gayrimenkullerden yaklaşık 20 bin m² fazla olduğuna dikkat çekti.

Kendi döneminde 24 bin m²’si belediye hizmet alanı olmak üzere 52 bin 530 m² gayrimenkul satışı gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gürbüz, bunun karşılığında da 69 bin 967 m²’lik alanın kamulaştırıldığının altını çizdi.

Yeşil alan konusunda da başta muhalefet olmak üzere tüm belediyelere hodri meydan diyen Başkan Gürbüz, “Parsel parsel devlete mülk alan bir belediyeyi umarsızca iftiralarla yaftalamak ve nitelendirmek ancak vicdansızlık olabilir” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına belediye meclisinin şubat ayı toplantısında alınan kararlarla ilgili bilgi vererek başlayan Başkan Gürbüz, “Belediyemizde şubat ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 maddelik bir teklifimiz vardı meclisimize sunduğumuz. Belediyemizin çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kadro ihdas taleplerimiz vardı. Onun dışında mali hizmetler müdürlüğümüzün kent mobilyaları ile ilgili ihale kararları vardı. İmar planlama etüt proje müdürlüğümüzün kentin imarla ve inşaat sektörüyle ilgili kentin önünü açmakla ilgili talepleri vardı. Bu taleplerin bazılarıyla ilgili meclisimizden yetki alabildik. Bazı taleplerimiz de önümüzdeki ayki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmiş oldu” dedi.

Son dönemde kamulaştırma işlemleri üzerinden iftiraya varan haksız eleştirilerle muhatap olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 30 yıl geriden gelen bir sorun yumağını çözme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Gürbüz, kamulaştırma işlemlerine açığı başlıkta şunları söyledi:

“Kamuoyunda sıklıkla ve yanlış bilgilenmeden kaynaklı olduğunu düşündüğüm bazı konular var. Yaklaşık 30 yıl boyunca vatandaşlarımızın kamulaştırmasına el atma neticesinde yola ya da parka giden, kamusal kullanımlarda değerlendirilen ancak henüz bedeli ödenmeyen gayrimenkulleri belediye olarak kamulaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle Kaynarca bölgesinde yaklaşık 5 bin m²’lik bir alanı kamulaştırdık. İddia edildiği gibi Kaynarca bölgesinde gayrimenkullerin kamulaştırılmadığı doğru değildir. Kamulaştırma talebinde bulunanların hepsini karşılıyoruz. Toplam 69 bin 967 m²’lik bir kamulaştırmanın yapıldığı bunun karşılığında 24 bin m²’si hizmet alanı olmak üzere toplamda 52 bin 530 m²’lik alanın satışa sunulduğu bir belediyeden bahsediyoruz. Kamulaştırdığımız alan sattığımızdan yaklaşık 20 bin m² daha fazladır. Muhalefetin her zaman yaptığı gibi ‘parsel parsel memleketi satıyorlar’ diyorlar ya; biz onların dediklerinin aksine parsel parsel belediyemize mülk edinmişiz. İftira neticesinde algı yönetimine fırsat vermeyeceğim. İfade edilen hususlara dikkat edin ve bizim buradaki kamulaştırma ile vatandaşların uzun yıllardır beklediği sorunları çözmeye çalıştığımızı ifade ediyorum.

Çeçenistan Caddesi’nde açılmış olan bulvarın büyük bir kısmı mahkemelik ve kamulaştırma ile ilgili sorunları var. Mahkemeye intikal eden ve kamulaştırma bekleyense 22 bin m² alan var. Biz bunları çözmeye çalışıyoruz. İmarla ilgili de vatandaşlarımızın beklentileri karşılamak istiyoruz. Hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza hizmetin en kalitesini üretebilmek ve belediye hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmekle ilgili bütçe sorunlarını borçlanmadan çözmeye çalışıyorum. Bugün itibariyle yaklaşık 16 milyon liralık Vergi Dairelerine olan kamu borcumuzu mahsuplaşma yoluyla ödemesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 10 milyon liranın altında piyasa borcumuz var. 30 milyon civarında da bir gelirimiz var kasamızda. Dolayısıyla borcunun 3 kat üzerinde bir değer üretmiş bir belediye başkanı olarak huzurunuzdayım. Var gücümüzle baharla beraber çalışmalara başlayacağız. Organize sanayi bölgemizde yaklaşık 22 bin 986 m² alan 1 milyon 151 bin 725 lira karşılığında kamulaştırıldı. Ayrıca 22 bin m²’lik bir alansa vatandaşlarımızla son 30 yıllık imar hareketleri içinde takas talebiyle bekleyen dosyalar bunlar. 22 bin metrekarelik alanı da vatandaşlarımız kamulaştırmamızı bekliyor. Kaynarca’da yaklaşık 17 bin m²’lik bir alanımız var. Toplamda 40 bin metrekarelik bir alanı kamulaştırmamızı bekliyor vatandaşlarımız. Bu konuyla ilgili de inşallah 2024 yılına kadar olabildiğince çözeceğiz. Bunlar 2019 yılı önce var olan yerler. Bizim el atma ile aldığımız yerler burada yok. 2019 sonrası kamulaştırma yapılacak toplam alan ise 17 bin 438 ². Bizden önceki dönemde bekleyen sorunları çözmek adına elimizdeki gayrimenkullerin boş duran, kullanılmayan ve satılmayan gayrimenkullerin vatandaşlarımıza teklif edilmesini önerdik. Vatandaşlarımızla uzlaşalım onlarla takas yöntemiyle anlaşalım ve hak mahrumiyeti olmasın istiyoruz. Bu 30 yıllık sorunu çözelim istiyoruz.”

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün gündemindeki diğer bir önemli konu ise imar planı oldu.

İlçe merkezindeki 14 mahalle ile Çiçek ve Karaelbistan’ı da içine alan bütünleşik imar planında revizyona gittiklerine değinen Başkan Gürbüz, şeker fabrikasının satış dışındaki arsasını da belediyeye tahsis etmek için girişimde bulunduklarının bilgisini verdi.

Elbistan Belediyesi olarak son planla birlikte kentte 1 milyon m² yeşil alan fazlası oluşturduklarına işaret eden Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“2017 yılında İller Bankasına yaptırılan ve 2019 yılı nisan ayı ile beraber uygulanmaya başlayan imar planında ciddi rekreatif sorunlar vardı. Biz de bu planın yenilenmesini arzu ettik. Anakent belediyesi ve biz çalışmaya başladık. Bizim yaptım olduğumuz planda fazla olarak yaklaşık 1 milyon m² yeşil alan ürettik. Birçok belediye yeşil alanlarda eksikliklerini kapatamayıp eksi verirken biz Elbistan Belediyesi olarak 1 milyon m² fazla verdik. Önümüzdeki günlerde merkezdeki 14 mahalle ile birlikte Çiçek ve Karaelbistan’ın bütünleşik imar planında yeni bir revizyona gidiyoruz. Bu revizyonda da yine kamulaştıracağımız yeşil alanlar mevcut. Özelleştirme İdaresi ve şeker fabrikasından hazineye geçen alanların belediyeye tahsisini istedik. Bu bölgede de önümüzdeki günlerde çok daha büyük millet bahçeleri olarak düzenleyip halkımızın kullanımına sunacağız.

Buradan meydan okuyorum. Bütün belediyeler, özellikle muhalefetin yönettiği belediyeler, ellerindeki yeşil alan fazlalarını göstersinler. Sosyal donatı noktasında bizi eleştirenler, gayrimenkul satışı ile itham edenler, yaklaşık 69 bin 900 m²’lik bir kamulaştırma ile hem yollarımızı hem de yeşil alanlarımızı kentimize kazandırdık. Şuanda da diğer kamu kurumlarının ellerindeki ticari alan ve konut alanlarının hepsine talibiz. Hepsini yeşil alana dönüştürmek istiyoruz. Bu iddia sahiplerini bunu yanıtlamaya davet ediyoruz.”

Elbistan Belediyesi’nin arsa satışı ve kamulaştırma rakamlarını da karşılaştırmalı olarak kamuoyu ile paylaşan Başkan Mehmet Gürbüz, tüm işlemlerde şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerine vurgu yaptı.

Bu konuda muhalefet partilerinin temsilcilerini vicdana davet eden Başkan Gürbüz, “2019 yılı Nisan ayında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Elbistan Belediyesi tarafından satışı gerçekleştirilen toplam alan 52 bin 530 m²’dir. Buradan elde edilen gelir belediye hizmetleri vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kullanılmıştır. Ayrıca 69 bin 967 m²’lik alan da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kamulaştırılmıştır. Elbistan Belediyesi olarak 52 bin m²’lik satış gerçekleştirilmiş. Bunun 24 bin m²’lik bir kısmı hizmet alanımızın sanayiye dahil edilmesidir. Sanayi sitemiz ihtiyaçları karşılayamadığı için orayı esnaf kardeşlerimize devretmiş olduk. Yapmış olduğumuz her şey denetime açık. Şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışı açısından Elbistan Belediyesi’nin tüm Türkiye’deki belediyelere örnek olduğunu iddia ediyorum. Muhalefet yetkililerini de vicdana davet ediyorum. Çünkü parsel parsel devlete mülk alan bir belediyeyi umarsızca iftiralarla yaftalamak ve nitelendirmek ancak vicdansızlık olabilir. Bundan ötesini aziz hemşerilerimin ve milletimin vicdanına tevdi ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, belediyenin borç dengesi ile ilgili de, ‘Borcunun 3 kat üzerinde bir değer ürettik’ diyerek, 10 milyon liralık piyasa borcuna karşılık 30 milyon liranın kasada olduğunu söyledi.

Bütçe sorunlarını çözmedeki en büyük önceliği, borçlanmadan çözmeye verdiğine değinen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza hizmetin en kalitesini üretebilmek ve belediye hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmekle ilgili bütçe sorunlarını borçlanmadan çözmeye çalışıyorum. Bugün itibariyle yaklaşık 16 milyon liralık Vergi Dairelerine olan kamu borcumuzu mahsuplaşma yoluyla ödemesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 10 milyon liranın altında piyasa borcumuz var. 30 milyon civarında da bir gelirimiz var kasamızda. Dolayısıyla borcunun 3 kat üzerinde bir değer üretmiş bir belediye başkanı olarak huzurunuzdayım. Var gücümüzle baharla beraber çalışmalara başlayacağız” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.