Gürbüz, “Gençlerimizin hayalleri gelecek adına beni umutlandırdı”

Gençler için sosyal alanların artırılmasının madde bağımlılığıyla mücadeleye katkı sağladığını ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, Kültür Han projesi ile sosyal alan sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (KAMED) Elbistan Temsilciliği’ne bağlı gençler ile Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi’nde bir araya gelen Başkan Gürbüz, “Gençlerimizin hayalleri beni gelecek adına daha da umutlandırdı” dedi.

İlk olarak gençlerin söz alması ile başlayan toplantı, talep ve önerilerin dinlenmesi ile devam etti. Gençlerin taleplerini tek tek not alan Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Biraz önce gençlerimizi dinledim ve gelecek adına daha da umutlandım. Sosyal amaçlı, kültürel amaçlı, sportif amaçlı talepleriniz çok doğru. Elbistan'da da hayata geçirilmesi gereken projeler. Biz de bu konu üzerinde çalışıyoruz. Belediyemizin hemen arka tarafına Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Han adlı bir proje yapıyor. Bu proje içinde devletimiz yaklaşık 50 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Kültür Han projemizde sinema ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği birçok salon olacak. Aynı zamanda tiyatro gösterimleri yapılacak. Büyük bir müze ve büyük bir kütüphane de olacak. Sosyal amaçlı çalışmalarınızı yapabileceğiniz etkinlik alanları da olacak.

Elbistan'a 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu yapıldı

Bugün Pınarbaşı bölgesinde çalışmaları inceledim. Elbistan'a 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu yapıldı. Her şey bitmiş, çevre düzenlemesine geçmiş. 3 bin kişilik kapasite bırakın bir ilçeyi, büyükşehirlerin çoğunda yok. Devletimiz çok büyük. Nerede ihtiyaç ve sıkıntı varsa orada yatırım yapacak kapasitede. Elbistan'daki vatandaşlarımızında burayı çok güzel bir şekilde değerlendireceğine inancım tam.

Gençlik konserleri düzenlenecek

Spor faaliyetleri haricinde gençlik konserleri düzenlenecek bu salonda. Hatta Elbistan Belediyesi olarak ilk konseri yine biz yapacağız. Çünkü biz gençlerimize sürekli bir konser bir sosyal faaliyet oluşturmak istiyoruz. Sizlerin de taleplerinizi iletirken ki özgüveniniz beni çok mutlu etti. Geleceğe dair umutlarımı daha da güçlendirdi. Elbistan'ın gençleri çok iddialı. Elbistan, Türkiye'de okullar arası büyük sınavlarda sürekli Türkiye birincilerini çıkaran bir yerdir. Hiç boşumuz yok, her sene 5-6 arkadaşımız mutlaka Türkiye birincisi oluyor.

İstediğiniz an bana ulaşabilirsiniz

Hiç kendinizi küçük görmeyin. Başaramayız demeyin. Aileniz ile veya bir başka sorun yaşadığınız zaman da gelin bana, ben sizin sorunlarınızı çözerim. Telefondan ve sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Hatta bu toplantı için bana birçok arkadaşımız yazdı ve toplantıyı öne çektik hemen bir araya gelelim istedik. Sizinle beraber olmaktan mutluyum. Benim bir görevimde bu şehrin gençlerinin hayallerini gerçekleştirmek. Sadece yol yapmıyoruz, gençlerimiz için de çalışıyoruz. O yüzden siz hayal kurun ve bunları bize iletin. Yapılabilecek olanları hep birlikte hayata geçirelim.

Sizin yanınızda olan bir devletiniz ve belediyeniz var

Sizin yanınızda olan bir devletiniz var, belediyeniz var. Bence bu şansınızı ıskalamayın. Birçok yerde Elbistan'daki gençlerin sahip olduğu imkanlara sahip olamayan insanlar var. Dışarıda her isteyen bir belediye başkanına veya milletvekiline ulaşamayabilir fakat Elbistan'da bu mümkün.

Tüm kötü alışkanlıkları hayatımızdan çıkaracağız

KAMED Elbistan Temsilciliğine çok teşekkür ediyorum. Madde bağımlılığı ile ilgili sorunları hep birlikte aşacağız. Sigaradan başlamak üzere tüm kötü alışkanlıklarımızı hayatımızdan çıkarmak zorundayız. Gençlerin sosyal çevresinde sigara belki çok havalı görünebilir, büyük gibi hissettirebilir ama inanın sigara içen büyümüyor. Ya da sigara içen daha karizmatik olmuyor. Gençlerimiz de KAMED derneğini sahiplenmiş. Bunu sahiplenmeniz de çok değerli. Çünkü çok şükür gençlerimizin arasıdna bir madde bağımlısı yok ama madde bağımlısı kimse olmasın diye de gönüllü olarak canla başla çalışıyorsunuz. Bu hareketiniz yaşınızın üzerinde olgunluk gösteren davranışlardır. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi.