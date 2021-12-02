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Günen ve Gültekin’e plaketli veda

2 yıl boyunca Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini sürdürdükten sonra emekli olan Mehmet Nuri Günen ile aynı kurumda ziraat mühendisi olarak görev yapan Oğuz Gültekin için veda programı düzenlendi.

Günen ve Gültekin’e plaketli veda
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yaprak dökümü yaşandı. Son 2 yıldır ilçe müdürlüğü yapan Mehmet Nuri Günen, 32 yıllık memuriyet hayatını emekli olarak noktaladı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden ziraat mühendisi Oğuz Gültekin de yurt dışına gitmek için 12 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı. Günen ve Gültekin için, mesai arkadaşları tarafından bir veda yemeği organize edildi. Programda Günen ve Gültekin’e, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil tarafından hizmetleri ve çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ile mesai arkadaşları, emekli olan Günen ve mesleğini bırakan Gültekin’e bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

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Günen Ve Gültekine Plaketli Veda