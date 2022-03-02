Gülderen Yıldız 80 yaşında,

Çoğulhan mahallesinden Aslan Yıldız'ın hanımı, Veysi, Ragıp, Rifat, Tekin, merhum Mehmet, Hacer, Nursel ve Sonay kardeşlerin annesi, Hacı Karaca, Bekir Kenan Çelikkol ve merhum Yasin Özgül'ün kayınvalidesi Gülderen Yıldız 1 Mart 2022 Salı günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Seyrantepe konutları (Pak sungur) üzeri kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 542 464 68 52 oğlu Rıfat
0 541 739 91 41 oğlu Veysi Yıldız
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim