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Gülderen Yıldız 80 yaşında,

Gülderen Yıldız 80 yaşında,
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Çoğulhan mahallesinden Aslan Yıldız'ın hanımı, Veysi, Ragıp, Rifat, Tekin, merhum Mehmet, Hacer, Nursel ve Sonay kardeşlerin annesi,  Hacı Karaca, Bekir Kenan Çelikkol ve merhum Yasin Özgül'ün kayınvalidesi Gülderen Yıldız 1 Mart 2022 Salı günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi Seyrantepe konutları (Pak sungur) üzeri  kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 542 464 68 52 oğlu Rıfat

0 541 739 91 41 oğlu Veysi Yıldız

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Anahtar Kelimeler:
Gülderen Yıldız 80 Yaşında
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Ali Akarsu İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Abdurrahman akdas hollands 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun.tum ailenin basi sagolsun

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Enver Uçak 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı Cennet olsun rabbim kederli ailesine sabırlar versin inşAllah

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Hacı Ünal 2 saat önce

Kurban oldugum ALLAH rahmet eylesin.mekani cennet olsun

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