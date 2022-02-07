“Grip olduğunu düşünenler bulaş miktarını artırıyor”

Nazik, “Virüs boş durmuyor. Mutasyon geçirerek, yeni bir varyant geliştirerek yeniden insanları enfekte ediyor. Hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlar yeni oluşan varyantlar üzerinde yüzde 100 etkin olamıyor. Herkes geçirse bu iş bitecek mi? öyle görünmüyor” diye konuştu.

Doç. Dr. Nazik, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Omicron varyantının ülkemizde de görülmesiyle birlikte vaka sayılarının artmasını bekliyorduk. Gerçekten de vaka sayıları 100 bin civarına yaklaştı. Bir miktar daha artabileceğini de öngörüyorum. Burada birkaç şey önemli: öncelikle virüsün şekil değiştirip, mutant hale gelmesiyle beraber bulaşın arttığını biliyoruz. Normalde delta virüsü bir kişiden ortalama 2-3 kişiye bulaşırken Omicron varyantının bir kişiden 8-10 kişiye kadar kişiyi enfekte etmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde olduğu gibi ilimizde de maske kullanımı ile ilgili bazı eksiklikler görüyoruz. Vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasında ikinci önemli neden de budur. Maske takmak hala çok önemli olduğunu biliyoruz. Çift doz aşı yapılan bir grup var ve bunun üzerine hatırlatıcı doz dediğimiz aşı yapıldı. Aşılanma ile beraber insanlarda hastalık biraz daha hafif seyretmektedir. Ancak bulaştırıcılığın buna rağmen devam ettiğini biliyoruz.”

Bu hastalıkta ömür boyu süren bir bağışıklık oluşmadığının altını çizen KSÜ Covid-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, “Zaten asıl problemlerden birisi de bu. Bunun için sık sık aşılanıyoruz. Covid geçirenlerde de antikor oluşuyor. Bir bağışıklık sistemi oluşuyor ama kalıcı bir seviyede olmuyor. Bundan dolayı biz hatırlatma dozlarını yapıyoruz. Virüs boş durmuyor. Mutasyon geçirerek, yeni bir varyant geliştirerek yeniden insanları enfekte ediyor. Hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlar yeni oluşan varyantlar üzerinde yüzde 100 etkin olamıyor. Herkes geçirse bu iş bitecek mi? öyle görünmüyor.

Hastaneye başvuruların bir miktar arttığını gördük. İnsanlar 100 bin vakada hastaneye başvuru sayımız 30 bin vakadakinden daha az görünüyor. Çünkü birçok kişi “Ben zaten grip geçiriyorum. Benimki grip hocam” diye çoğu zaman test vermekten kaçınıyor. Grip gibi düşünülen vakaların önemli bir kısmının Covid olduğunu düşünüyorum. Bunlar da grip olduğunu söyleyerek ortada dolanıyorlar ve böylece bulaş miktarı artıyor. Bu kişilerin maske mesafe hijyen kurallarına tam uyması ile yeni bulaşların önüne geçilebilir” şeklinde konuştu.