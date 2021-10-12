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Gözükara ve Kurt, ülkeler arasında şiirle kültür köprüsü kurdular

Aralarında Elbistanlı şair ve yazar Mehmet Gözükara ile Celalettin Kurt’un da bulunduğu 30 şairin şiiri, “Şiirlerle Kurulan Bir Kültür Köprüsü” projesine seçildi.

Gözükara ve Kurt, ülkeler arasında şiirle kültür köprüsü kurdular
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Gothe Enstitüsü Üsküp Şubesi tarafından uygulanan ve AB Komisyonu tarafından finanse edilen “Regional Network for Cultural Diversity” başlıklı proje kapsamında BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği tarafından alt proje olarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye değer görülen “Şiirlerle Kurulan Bir Kültür Köprüsü (A Cultural Bridge Built Throughout Poems)” başlıklı proje sona erdi.

Kuzey Makedonya’nın Gostivar şehrinde faaliyet gösteren Association for Promotion of Education and Culture – Gostivar Young Poets Club ( Eğitim ve Kültürü Destekleme Derneği – Gostivar Genç Şairler Kulübü) ile Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği’nin birlikte uyguladığı projede Kahramanmaraş ve Gostivar şehrinden toplam 30 şairin birer şiiri seçildi. Elbistanlı şair ve yazarlar Mehmet Gözükara ile Celalettin Kurt da birer şiirleri ile projeye dahil oldu.

Seçilen şiirlerin Türkçe, Makedonca, Arnavutça ve Sırpça dillerine çevirisi yapıldı. Şairlerin ses kaydı yapıldı ve altı şiir için video klip oluşturuldu ve bu video klipler Bilsek TV’de yayınlandı. 30 şiiri ve 30 şairin biyografisini içeren Türkçe, Makedonca, Arnavutça ve Sırpça dillerinde toplam yüz otuz beş sayfalık bir dijital kitap hazırlandı. Sonuç olarak şiir aracılığıyla farklı kültürler arasında bir kültür köprüsü kurulmuş oldu.

Proje koordinatörü Sinan El, yaptığı değerlendirmede, “Edebiyat dünyasına böyle bir çalışmayı kazandırmanın gururunu yaşarken, projenin başarıya ulaşmasında yoğun bir çaba harcayan Proje Danışmanı ve Araştırmacı Ramazan Avcı’ya, Araştırmacı Floranda Muharemi’ye, Teknik Asistan Vafire Muharemi’ye ve şiirleriyle kültür köprüsünün kurulmasına vesile olan şairlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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Gözükara Ve Kurtülkeler Arasında şiirle Kültür Köprüsü Kurdular