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Görür: “Adıyaman depremi, beklenen depremi öne çekmiş olabilir”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’da yaşanan depremin, bölgede beklenen depremi öne çekmiş olabileceği uyarısında bulunarak Türkoğlu hattındaki riski de bir kez daha gözler önüne serdi.

Görür: “Adıyaman depremi, beklenen depremi öne çekmiş olabilir”
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine, merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin Taşdamlar mevkii olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerle birlikte Elbistan’da da hissedildi.

Söz konusu depremin ardından değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir” dedi.

Türkoğlu hattının da deprem riskinin büyük olduğuna dikkat çeken Görür, “Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

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