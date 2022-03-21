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Görevini devretmeye hazırlanan Afşinli başkandan yardım balosu

İngiltere’nin başkenti Londra'ya bağlı 333 bin nüfusa sahip Enfileld Belediyesi’nin Afşinli başkanı Sabri Özaydın, görev süresinin dolmasına kısa bir süre anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Görevini devretmeye hazırlanan Afşinli başkandan yardım balosu
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Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde iki dönemdir Belediye Başkanı olan Afşinli Sabri Özaydın, görevini devretmesine birkaç ay kala, çeşitli yardım dernekleri yararına görkemli bir balo düzenledi. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan’ın da konuklar arasında yer aldığı yardım balosundan yaklaşık 35 bin sterlin gelir elde edildi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'le birlikte Türkiye’den yedi ilçe belediye başkanının da katıldığı balodan elde edilen gelir, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve kanser hastalarına yardım dernekleri ile gençleri spora özendirmeye yönelik projelere aktarılacak.

Gece “Sel Trio” adlı modern halk müziği grubunun mini konseriyle başladı. Opera sanatçısı Gülşen Akın ve Londra’nın ünlü sanatçılarından Olcay Bayır da baloda sahne aldı.

Enfield Belediye Başkanı Özaydın, koronavirüs nedeniyle bu geceye son dakikada karar verildiğini buna rağmen baloya Türkiye, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin farklı bölgelerinden büyük bir katılım olduğunu belirterek davetlilere teşekkür etti.

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Görevini Devretmeye Hazırlanan Afşinli Başkandan Yardım Balosu