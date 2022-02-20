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Görevi başında hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

Elbistan’da görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Seyit Ahmet Aksu, memleketi Şanlıurfa’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Görevi başında hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı
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Elbistan’da görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Seyit Ahmet Aksu, memleketi Şanlıurfa’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olan 37 yaşındaki Seyit Ahmet Aksu, nöbet yeri olan hükümet konağında rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. 4 çocuk babası olan Aksu’nun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Aksu için, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aksu’nun ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında namazın kılınacağı Gölpınar’daki camiye getirildi. Helallik alınmasının ardından Aksu’nun cenaze namazı kılındı. Aksu’nun cenazesi, aile mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yanı sıra emniyet mensupları, askeri erkan, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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