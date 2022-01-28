Görev başındaki personellere çorba ikramı

Son yılların en karlı ve soğuk kışlarından birini yaşayan Elbistan’da, belediyenin sıcak çorba ikramı, hem gönülleri hem de bedenleri ısıttı.

Elbistan Belediyesi, termometrelerin eksi 18’leri gösterdiği kentte soğuğa rağmen fedakarca görev yapan polis, hastane personeli, itfaiye ekipleri ile karla mücadele çalışanlarına, özel olarak hazırlanan çorbadan ikram etti. Sosyal hizmetler birimi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda pişirilen çorba, kamu personelleri ile belediye çalışanlarının mesai yaptığı noktalarda dağıtıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki kamu personellerinin zor hava şartlarına rağmen vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

‘Kar kış demeden vatandaşın yanında olan kamu çalışanları ve belediye personellerimizin gönlünü ısıtmak istedik’ diyen Başkan Gürbüz, “İlçemiz, son yılların en çetin kışını yaşıyor. Eksi 20 dereceleri gördüğümüz günler oldu. Biz de sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, kentimizde günlük yaşamın etkilenmemesi için cansiperane bir şekilde görev yapan kamu personellerimiz ile kar temizliği yapan ekiplerimize çorba ikramında bulunduk. Özellikle soğuk kış günlerinde ikram ettiğimiz çorbalarla yüzlerinde bir tebessüm oluşsun istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu tür çalışmalarımız devam edecek. Bu soğuk şartlarda görev başında olan tüm kamu personellerimize ve çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun” şeklinde konuştu.