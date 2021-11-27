Gökyüzündeki kirlilik battaniyesini yağmur ve rüzgar kaldırdı

Doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da ısınma amaçlı yakılan soba ve kaloriferler ile termik santral kaynaklı kirliliği, meteorolojik sürece bağlı olarak Elbistan’ın üstünü battaniye gibi örtüyor. Kasım ayı başıyla birlikte kirlilik seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin belirlediği sınır değerleri 4-5 kat aşmaya başladığı Elbistan’daki kötü havayı, son günlerde etkili olan yağış ve rüzgar dağıttı. Geçtiğimiz hafta ortasında kenti etkisi altına alan yağmur, hava kalitesine gözle görülür şekilde olumlu yansıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçede bulunan istasyonundan derlenen verilere göre, insan sağlığı açısından havadaki en tehlikeli kirleticilerin başında gelen PM10 ve PM 2.5 değerlerinde ciddi düşüş yaşandı. Elbistan’da özellikle fosil yakıtlar (termik santral-ısınma), sanayi ve trafik sonucu havaya karışan bu kirleticilerin seviyesi, sınır değerlerin altına düştü.

Yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kentte sağanak yağış sürecek. Yeni haftanın ilk 3 gününde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Perşembe günü ile birlikte yaklaşık 10 derecelik bir düşüş gözlenecek.