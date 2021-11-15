Göksun’da jeotermal su aranacak

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Göksun ilçesi sınırlarında yer alan jeotermal kaynak arama sahasına, üç yıllık ruhsat vermek üzere, açık arttırma usulüyle ihale yapacak. Söz konusu ihale, Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 Aralık’ta yapılacak ihaleyi kazanan isteklinin talebi olursa ruhsat süresi bir yıl uzatılabilecek. Göksun ilçesindeki 1.455,71 ha’lık sahanın ihalesi saat 09.45’te yapılacak. Bu sahanın muhammen bedeli 61 bin 941 lira olarak belirlendi.

İhale, Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde yapılacak.