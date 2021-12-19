Göksun-Tekir arasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yoğun kar yağışı ve yaşanan kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Günlerdir beklenen kar, bölgenin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Öğle saatlerinden beri etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışından olumsuz etkilenen karayollarının başında ise Kahramanmaraş-Göksun karayolu geldi. Yolun, Göksun istikameti, karlı yola kayan araçlar ve kazalar nedeniyle Tekir mahallesi yakınlarında ulaşıma kapandı. Ekipler, kayan araçları yoldan çekip yolu ulaşıma açmak için büyük çaba harcarken yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Çok sayıda araç, yoğun kar yağışı altında yolun açılmasını bekliyor.

Yetkililer, Göksun-Kahramanmaraş karayolunu kullanacak sürücülerden kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi.