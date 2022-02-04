Göç veren Elbistan’ın nüfusunda düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Kahramanmaraş’ın nüfusu arttı

Kahramanmaraş’ın toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 3 bin 135 kişi artarak 1 milyon 171 bin 298 kişi oldu. Kahramanmaraş’ın en kalabalık ilçesi 448 bin 317 kişi ile Onikişubat ilçesi oldu. Onikişubat’ı 223 bin 532 kişilik nüfusu ile Dulkadiroğlu izledi. Elbistan ise, 141 bin 977’ye düşen nüfusu ile Kahramanmaraş’ın en büyük nüfusa sahip 3.ilçesi oldu. Afşin’in nüfusunda da düşüş görüldü. Afşin’in nüfusu 80 bin 980’den 80 bin 138’e düştü. Ekinözü’nde de nüfus düşüşü sürdü. Ekinözü’nde nüfus, bir önceki yıla göre 357 kişi daha azalarak 10 bin 631’e düştü. Nurhak’ın nüfusunda cüzi bir düşüş yaşandı. Nurhak’taki nüfus, 12 bin 399’dan 12 bin 323’e geriledi.

Elbistan, 2020’deki yükselişi sürdüremedi

Elbistan’da, 2020 yılındaki yükseliş ise tersine döndü. Elbistan’ın nüfusu, 2021 yılında 142 bin 778’den 141 bin 977’ye düştü. Kent nüfusunun 72 bin 335’ini erkekler ve 69 bin 642’sini ise kadınlar oluşturdu. Kadın nüfusundaki düşüş, erkeklere oranla daha fazla görüldü. Elbistan’da 2020 yılında 2 bin 179 doğum ve 748’de ölüm olayları yaşandığı dikkate alındığında 1431 kişi artması beklenen nüfusun düşüşü, kentin göç verdiği gerçeğini ortaya çıkardı.

Elbistan mahalle bazında nüfus oranları incelendiğinde, en yoğun nüfus ilçe merkezindeki Kızılcaoba Mahallesinde yer alıyor. Kızılcaoba Mahallesinin nüfusu 14 bin 241’e yükseldi. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki nüfus artışı da tersine döndü. Yeşilyurt Mahallesi’nde nüfus sayısı 120 kişi düşerek 13 bin 542’ye geriledi. Yunus Emre Mahallesi 11 bin 508 ile 3.sırada yer aldı. Elbistan’ın en az nüfusa sahip mahallesi unvanını ise 19 kişi ile Sünnet aldı. Daha önceki yıllarda en düşük nüfusun yaşadığı Yapılıpınar’ın nüfusu ise 15’ten 21’e yükseldi. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri arasında en fazla nüfusa sahip olan Karaelbistan’da yaşayan kişi sayısı 5 bin 559’dan 5 bin 456’ya düştü. Köyden mahalleye dönüşen Çiçek’te ise nüfus, bir önceki yıla oranla düştü. Çiçek’in nüfusu 3 bin 117’’den 3 bin 32’ye geriledi.

Mahallelere göre nüfus sayıları ise şu şekilde oldu:

“Ağlıca 237, Akarca 63, Akbayır 1.089, Akören 1.031, Aksakal 124, Alembey 1.008, Alkayaoğlu 44, Armutalan 58, Atmalıkaşanlı 179, Bahçelievler 3.005, Bakış 720, Balıkçıl 341, Battalgazi 11.519, Beştepe 41, Beyyurdu 124, Büyükyapalak 1.582, Ceyhan 2.992, Cumhuriyet 9.913, Çalış 583, Çatova 1.093, Çıtlık 88, Çiçek 3.032, Demircilik 1.229, Dervişçimli 32, Doğan 1.318, Eldelek 263, Elmalı 80, Esentepe 5.598, Evcihüyük 302, Fakıoğlu 65, Geçit 792, Gökçek 361, Güblüce 150, Gücük 204, Gümüşdöven 122, Günaltı 132, Gündere 325, Güneşli 6.451, Güvercinlik 430, Hacıhasanlı 134, Hasanalili 62, Hasankendi 533, Horhor 32, Izgın 1.912, İğde 1.814, İkizpınar 233, İncecik 262, Kalaycık 111, Kalealtı 836, Kangal 95, Kantarma 64, Karaelbistan 5.456, Karahasanuşağı 622, Karahüyük 475, Karamağara 222, Kavaktepe 125, Kayageçit 84, Keçemağara 184, Kışla 323, Kızılcaoba 14.241, Köprübaşı 2.843, Körücek 68, Köseyahya 84, Köşk 67, Küçükyapalak 245, Kümbet 6.967, Orhangazi 4.796, Ovacık 151, Özbek 26, Özcanlı 69, Pınarbaşı 7.792, Sarıyatak 65, Sevdilli 345, Söğütlü 1.237, Sünnet 19, Tapkıran 174, Tapkırankale 210, Taşburun 739, Tepebaşı 4.076, Tepebaşı (Gücük) 107, Topallı 93, Toprakhisar 66, Türkören 464, Uncular 255, Uzunpınar 32, Yalak 46, Yalıntaş 140, Yapılı 45, Yapılıpınar 21, Yapraklı 1.022, Yeşilyurt 13.542, Yoğunsöğüt 123 Ve Yunus Emre 11.508”