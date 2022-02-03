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GES’ten üretilen elektrikle cami ve cemevlerinin borçları kapatılacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açık pazar çatısına kurulan belediyeye ait güneş enerjisi santralinden (GES) üretilen elektriğin geliri ile ilçedeki tüm cami, cemevi ve Kur’an kurslarının geriye dönük elektrik borçlarını ödeyeceklerini söyledi.

GES’ten üretilen elektrikle cami ve cemevlerinin borçları kapatılacak
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Elbistan Belediyesi’nin, bir süre önce ‘üreten belediyecilik’ parolası ile hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) projesi, belediyenin elektrik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra anlamlı bir de toplumsal dayanışmanın kaynağı oldu.

Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma ile açık pazarın çatısındaki GES’ten üretilen elektriğin karşılığında elde edilen gelir, kentteki tüm cami, cemevi ve Kur’an kurslarının 2022 öncesindeki elektrik borçlarının kapatılmasında kullanılacak.

Bu anlamlı ve özel çalışmayla ilgili olarak belediye meclis üyeleri ile birlikte Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ı ziyaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, “Enerjimizi, toplumun geneliyle paylaşmak istedik” dedi.

“Üreten bir belediyeyiz. Kendi kaynaklarıyla ekonomik değer oluşturan bir belediyeyiz. Ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce ve potansiyele ulaşmış durumdayız hamdolsun. Geçtiğimiz bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bir güneş enerjisi santrali (GES) projemiz var. Burada üretilen elektriğin bir kısmı ile belediyemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Yine buradan da bir gelir elde ediyoruz. Bu kârın bir kısmını da sosyal ihtiyaçlar için kullanma kararı aldık” şeklinde konuştu.

Bu yöndeki adımın ilkini de, kentteki tüm cami, cemevi ve Kur’an kurslarına yönelik olarak attıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İbadethanelerimizin 2022 yılından önceki kayıt dışı tüm borçlarını, Kur’an kurslarımızın, camilerimizin ve cemevlerimizin hepsinin borçlarını kapatacağız. Elektrik dağıtıcı firmayla bu konudaki gerekli değerlendirmeyi yaptık. Cemevleri ile ilgili de derneklerimizle görüşeceğiz. Üreten, kazanan ve ürettiğini de toplumun geneline yayarak vatandaşları ile paylaşan bir belediye olmaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum. Bu tür sosyal belediyecilik çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde de farklı projelerle devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ise, Elbistan Belediyesi’nin bu çalışmasının toplumsal açıdan büyük bir önem arz ettiğine değindi.

Müftü Kılınç, şöyle konuştu:

“Geçen yıl itibariyle 67 adet camimizde ödenmemiş borç gözüküyordu. Biz bu konuda şuana kadar gerek imamlar gerekse de muhtarlarla görüşmeler yaptık. Bunun sayısını 20’ye kadar düşürdük. Bu konuda da Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum.

Burada bir diğer önemli konu da cemevlerinin bu çalışmaya dahil edilmesini de güzel bir düşünce olarak görüyoruz. Güzel bir jest olmuş. Biz, bu ülkenin vatandaşlarıyız. Camilerimizde böyle bir çalışma yapılıyorsa cemevlerinin de bu kapsama alınmasını önemsiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

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GESten üretilen Elektrikle Cami Ve Cemevlerinin Borçları Kapatılacak