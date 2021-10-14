Gerçek jandarmaya yakalanan sahte jandarma tutuklandı

Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi’nde ve 1 hafta sonra da Nurhak ilçesinde 2 vatandaş, kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıya inanıp tüm birikimlerini kaptırmıştı. Dolandırıcılar, Demircilik Mahallesi’ndeki vatandaşın ziynet eşyaları ile 1 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın ile 850 Euro ve 50 sterlin parasını alarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan bu dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak ve faillerini yakalamak için Jandarmanın Dedektifleri-Jandarma Suç Araştırma Timi ile Elbistan ve Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Elbistan JASAT ve jandarma ekiplerinin her yerde izini sürdükleri dolandırıcılar, Sivas’ın Suşehri ilçesinde yakalanmıştı.

Şüphelilerden Ö.G., Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki dolandırıcılık olaylarının faili olduğunun belirlenmesi sonucu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince Suşehri’nden teslim alınarak Elbistan’a getirilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı. Ö.G., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.