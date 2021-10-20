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Genel Başkan Akçul’dan hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, sendikanın Elbistan-Afşin Şubesi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Akçul’dan hayırlı olsun ziyareti
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Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, delege seçimlerinde güven tazeleyen mevcut başkan Adil Bölükbaşı ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Başkan Bölükbaşı ve ekibine başarılar dileyen Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şubenin çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

Elbistan-Afşin Şubesi’nin, Maden-İş Sendikası’nın en önemli şubelerinden biri olduğunun altını çizen Genel Başkan Akçul, “Şubemizdeki seçim süreci sorunsuz ve demokratik bir şekilde tamamlandı. Uzun süredir birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli kardeşim Adil Bölükbaşı ve ekibi, maden işçisinin güvenoyu ile yeniden bu göreve geldi. Ben de hem seçim sürecindeki huzur ve kardeşlik ortamının en üst düzeyde sağlanmasındaki emekleri hem de hayırlı olsun demek için Elbistan’a geldim. Seçilen tüm delegelerimizi tebrik ediyorum. Maden işçimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da maden işçisinin hak ve emek mücadelesine devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ziyarette Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç’la da görüşerek kendisine seçim süreci ile ilgili hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Genel Başkan Akçuldan Hayırlı Olsun Ziyareti