Genel Başkan Akçul'dan Madenciler Günü mesajı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Genel Başkan Akçul, madencilerin, dünyanın en zor işini yaptığını ve ölümle burun buruna çalıştığını vurguladı.

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Öncelikle madenlerde çalışırken hayatını kaybetmiş kazdıkları yerde cennete düşen bütün maden emekçilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.

Madencilerin, sadece öldüklerinde ya kaza olduğunda hatırlandığını ifade eden Genel Başkan Akçul, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın en zor işini yapan, yerin yüzlerce metre altında ölümle burun buruna çalışan, madenleri yoğun emekle yer üstüne çıkaran madencilerin günü.

Yılın her günü hatırlanmayı hak eden, alın teriyle doğanın bütün zor koşullarına rağmen üreten ve insanlığın hizmetine sunan madencilerin günü. Hepsine şükran borçluyuz.

Sadece öldüklerinde ya da kaza olduğunda hatırlanan emekçilerimizi, hayatın arka planında değil, her zaman üreten, ülkemize katma değer sağlayan, saygın ve teşekkürü kelimenin tam anlamıyla hak eden madencilerimizi baş tacı yapmak, toplum olarak maden emekçilerimize karşı sorumluluğumuzdur."

Madenciler olarak üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Genel Başkan Akçul, "Dünya, bugünkü modern hayata teknolojinin gelişmesiyle dolayısıyla madenlerin yer yüzüne çıkarılmasıyla ulaşmıştır. Teknolojinin gelişimi madenlerin üretimine bağlıdır. Madenler zenginlik demektir, ekonominin gelişmesi, ülkenin kalkınması demektir. Toplumun refaha ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biri demektir.

Biz madenciler üretmeye devam edeceğiz. Öncelikle ülkemiz için, toplum için, ailemiz için dünyanın en zor işini yapmaya devam edeceğiz.

İnsanlığımız aydınlıklara ulaşsın diye bizler yer altında gün ışığına hasret kalmaya razıyız ama unutulmaya asla! Bütün madencilerimizin 4 Aralık Madenciler gününü kutluyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı.