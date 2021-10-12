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Gençlik Merkezi’nden temel jimnastik ve step/aerobik kursu

Elbistan Gençlik Merkezi’nde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde çocuklara yönelik temel jimnastik ve bayanlara yönelik de step/aerobik kursu açılacak.

Gençlik Merkezi’nden temel jimnastik ve step/aerobik kursu
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Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, özellikle gençler olmak üzere toplumun geneline hitap eden kurslar açmaya devam ettiklerini söyledi.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa olarak 2 kurs birden açtıklarını dile getiren Türkan, “Yetişkin bayanlara yönelik ücretsiz step/aerobik eğitimi ile çocuklara yönelik olarak temel jimnastik kursu başvurularımız başladı. Kurslarımız, Elbistan Gençlik Merkezi’nde verilecek. Kurslara katılmak isteyenler, başvuru için merkezimize gelebilirler” dedi.

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Gençlik Merkezinden Temel Jimnastik Ve Stepaerobik Kursu