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Gençlik Merkezi’nden Karamağara’da aşure ikramı

Elbistan Gençlik Merkezi’nce, ilçeye bağlı kırsal Karamağara Mahallesi’nde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Gençlik Merkezi’nden Karamağara’da aşure ikramı
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Elbistan Gençlik Merkezi, aşure ikramı geleneğini bu yıl kentten 40 kilometre uzakta bulunan Karamağara Mahallesi’nde sürdürdü. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, stant açarak özenle hazırlanan aşureyi mahalle sakinleri ile paylaştı. Standa gelemeyen vatandaşlara da evleri dolaşarak aşure dağıtan gençler, hem gönül hem de dua aldı.

Birlik ve beraberliğin en güzel simgelerinden biri olan aşure dağıtma geleneğini sürdürdüklerini belirten Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, “Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure programımızı bu yıl Karamağara Mahallemizde yaptık. Birbirinden farklı lezzetlerin ahenk içinde güzel bir tada dönüştüğü aşure gibi biz de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde, birbirimize sevgi penceresinden bakmaya çalışıyoruz. Bu amaçla da aşure programımızla mahalle halkı arasındaki gönül bağlarımızı güçlendirmek istedik. Emeği geçen gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Gençlik Merkezinden Karamağarada Aşure Ikramı