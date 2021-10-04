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Gençlik Merkezi’nden İngilizce kursu

Elbistan Gençlik Merkezi’nde A-2 seviyesi İngilizce kursu açıldı. Başvurular ise 6 Ekim’de sona eriyor.

Gençlik Merkezi’nden İngilizce kursu
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Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, Dil Eğitimleri Atölyesi kapsamında A-2 seviye İngilizce kursu vereceklerini söyledi.

Kursun, Elbistan Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa düzenlendiğini belirten Türkan, başvuruların 6 Ekim’de biteceğini hatırlatarak, “Dil Atölyemizdeki A-2 seviye İngilizce kursu ile gençlerin ve öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Kursumuzda uzman eğitimciler görev alacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Kursa katılmak isteyen gençlerimizi, Elbistan Gençlik Merkezi’mize bekliyoruz” dedi.

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Gençlik Merkezinden İngilizce Kursu