Gençlik Merkezi’nden İngilizce kursu

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, Dil Eğitimleri Atölyesi kapsamında A-2 seviye İngilizce kursu vereceklerini söyledi.

Kursun, Elbistan Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa düzenlendiğini belirten Türkan, başvuruların 6 Ekim’de biteceğini hatırlatarak, “Dil Atölyemizdeki A-2 seviye İngilizce kursu ile gençlerin ve öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Kursumuzda uzman eğitimciler görev alacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Kursa katılmak isteyen gençlerimizi, Elbistan Gençlik Merkezi’mize bekliyoruz” dedi.