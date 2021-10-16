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Gençlik Merkezi’nden can dostlarımız için ‘Pati’ projesi

Elbistan Gençlik Merkezi’nde başlatılan ‘Pati’ projesi kapsamında sokak hayvanları için kulübeler yerleştirildi. Gönüllü gençler tarafından rengârenk boyanarak merkezin bahçesine konulan kulübeler sokak köpeklerini kışın soğuğundan koruyacak.

Gençlik Merkezi’nden can dostlarımız için ‘Pati’ projesi
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 Elbistan Gençlik Merkezi’nde, yaklaşan kış ayları öncesinde sokak hayvanlarının kendilerini sert hava koşullarından koruması, barınma ve yeme içme ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmesi için ‘Pati’ projesi başlatıldı. Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, kolları sıvayarak kulübeleri boyama yaptı. Rengârenk kulübeler, daha sonra merkezin bahçesindeki uygun alanlara yerleştirildi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, kış şartlarından sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemeleri için kulübeler yaptıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının, insanların can dostu olduğunu hatırlatan Türkan, onları sıcak yuvaya kavuşturmak için çaba gösterdiklerini anlattı.

Pati projesi sayesinde, sokak hayvanlarını korurken gençlik merkezine üye gençler ve çocuklara da hayvan sevgisini aşılamak istediklerinin altını çizen Türkan, “Projemiz kapsamında ilk etap kulübe çalışmalarımız tamamlandı. Gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimiz, büyük emek harcayarak sokak köpekleri için sıcak eve dönüştürdüler. Buralarda barınacak hayvanlarının beslenebilmesi için de elimizden geleni yapacağız. Barınaklar düzenli olarak kontrol edilecek” ifadelerini kullandı.

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