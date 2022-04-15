Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da kayısı bahçelerinde zirai donun hasarı büyük
Elbistan’da kayısı bahçelerinde zirai donun...
Trafik sigortası her ay yüzde 2,25 oranında otomatik zamlanacak
Trafik sigortası her ay yüzde...
ETSO’dan 660 aileye 200’er TL’lik alışveriş çeki desteği
ETSO’dan 660 aileye 200’er TL’lik...
YKM’de yetim annelerinin hayatını değiştiren kurs
YKM’de yetim annelerinin hayatını değiştiren...
Besiciye hayvan başına 2 bin 500 lira destek
Besiciye hayvan başına 2 bin...
banner191
banner162

Gençlik Merkezi’nde sahur buluşması

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, sahur programında bir araya geldi.

Gençlik Merkezi’nde sahur buluşması
banner167

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdikleri iftar ve sahur buluşmaları etkinliklerini başlattıklarını söyledi.

Elbistan Gençlik Merkezi’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunun altını çizen Türkan, “Bu ailenin fertleri olan gençlerimizle birlikte sahur bereketini yaşadık” dedi.

Sahur programının, gönüllü gençler arasındaki bağları güçlendirdiğini dile getiren Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, “Her Ramazan ayında geleneksel olarak iftar ve sahur buluşmaları organize ediyoruz. Gönüllü gençlerimiz, gençlik liderlerimiz hep beraber aynı kazanda pişen çorbaya kaşık sallıyor; kalplerimizi bir ve yakın tutmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de ilk sahur buluşmamızı gerçekleştirdik. Gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Ramazan ayı bizde bambaşka yaşanıyor. Bizimle aynı sofrada Ramazanın coşkusunu ve bereketini paylaşan gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sahur programına katılan gençler de, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Merkezinde Sahur Buluşması