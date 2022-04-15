Gençlik Merkezi’nde sahur buluşması

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdikleri iftar ve sahur buluşmaları etkinliklerini başlattıklarını söyledi.

Elbistan Gençlik Merkezi’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunun altını çizen Türkan, “Bu ailenin fertleri olan gençlerimizle birlikte sahur bereketini yaşadık” dedi.

Sahur programının, gönüllü gençler arasındaki bağları güçlendirdiğini dile getiren Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, “Her Ramazan ayında geleneksel olarak iftar ve sahur buluşmaları organize ediyoruz. Gönüllü gençlerimiz, gençlik liderlerimiz hep beraber aynı kazanda pişen çorbaya kaşık sallıyor; kalplerimizi bir ve yakın tutmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede de ilk sahur buluşmamızı gerçekleştirdik. Gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Ramazan ayı bizde bambaşka yaşanıyor. Bizimle aynı sofrada Ramazanın coşkusunu ve bereketini paylaşan gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sahur programına katılan gençler de, emeği geçenlere teşekkür ettiler.