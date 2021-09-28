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Gençlik Merkezi’nde bağlama kursu açılacak

Elbistan Gençlik Merkezi’ne açılacak bağlama kursu için başvurular 6 Ekim’de sona erecek.

Gençlik Merkezi’nde bağlama kursu açılacak
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Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, kurum bünyesinde bağlama kursu açacaklarını belirtti. Kursun, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa düzenleneceğini bildiren Türkan, “Merkezimizin güzel sanatlar atölyesinde açacağımız bağlama kursu için başvurular başladı. Kursiyerlerimiz nota, bağlama ve mızrap vuruşları, bağlama teknikleri ve tutuşu, oturuş şekli, notaların süreleri, notaların sesleri gibi konularda eğitim alacak. Bağlama öğrenmek isteyen tüm gençlerimizi son başvuru tarihi olan 6 Ekim’den önce Gençlik Merkezimize bekliyoruz” dedi.

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Gençlik Merkezinde Bağlama Kursu Açılacak