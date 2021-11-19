Gençlik Fuarında Elbistan standına özel ilgi

Elbistan Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında stant açtı. Genç sanatçıların sahne aldığı tiyatro, sinema ve e-spor etkinliklerinin de gerçekleştirildiği festivaldeki Elbistan standında; yöresel ürünlerin yanı sıra kentin tanıtımı da yapılıyor. Fuara katılan gençler Elbistan standına yoğun ilgi gösterirken, özellikle de Ankara ve çevresinde yaşayan Elbistanlılar da standı ziyaret ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet gürbüz, yaptığı değerlendirmede, standa gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Standın, Elbistanlılar buluşmasına da vesile olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızca Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne katılım sağladık. Gençlere yönelik hizmetlerimizi anlattığımız ve şehrimizi bu stantta gençlerle birlikte çeşitli aktiviteler de yaptık. Biz bu stantta öncelikle şehrimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle de burada yaşayan hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Projelerimizi, kente dair merak edilenleri anlatıyoruz. Özellikle gençlerimiz standımıza büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Elbistan Belediyesi olarak, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin en büyük müzik festivaline imza attıklarını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Gençlerimizin sportif, eğlenme gibi her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Elbistan’ın da yüzde 35 bandında genç nüfus var. Bu bakımdan da yüz binlerce kişinin katıldığı birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı bir festival düzenlemiştik. İnşallah, gençlerimize yönelik çalışmalarımız ve projelerimiz sürecek. Standımıza katılarak bizleri onurlandıran hemşerilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.