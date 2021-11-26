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Genç öğretmen Covid’e yenildi

İstanbul’da görev yapan 37 yaşındaki Nurhaklı İngilizce öğretmeni, yakalandığı Covid-19 hastalığını atlatamayarak hayatını kaybetti.

Genç öğretmen Covid’e yenildi
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İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı Fatma Göksu Açıkgöz, bir süre önce Covid-19’a yakalandı. Kronik rahatsızlığı da bulunan Açıkgöz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Açıkgöz’ün cenazesi, İstanbul’dan getirilerek ilçede gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, Fatma Göksu Açıkgöz’ün vefatı sonrasında bir taziye mesajı yayımladı.

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