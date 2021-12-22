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Genç kızın ‘organ bağışı’ vasiyeti gerçekleşemedi

Elbistan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 33 yaşındaki genç kızın, ‘organlarımı bağışlayın’ şeklindeki vasiyeti, nakil aşamasındaki testinin pozitif çıkması nedeniyle gerçekleşemedi.

Genç kızın ‘organ bağışı’ vasiyeti gerçekleşemedi
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Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde ikamet eden 33 yaşındaki Leyla Kayabaşı, geçirdiği rahatsızlık sonucu önce Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayabaşı, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. 6 gündür yoğun bakımda tutulan Leyla Kayabaşı’nın beyin ölümü gerekleşti. Hayattayken ‘bana bir şey olursa tüm organlarımı bağışlayın’ şeklinde vasiyette bulunan Kayabaşı’nın ailesi, vasiyeti yerine getirmek için doktorların organ bağışı teklifini hiç düşünmeden kabul etti. Hastanenin organ nakli ekibi, hemen çalışmalara başladı. Ancak yapılan testler sonucunda nakil için gerekli olan değerler pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerine organ nakli gerçekleşemedi.

33 yaşında hayatını kaybeden Leyla Kayabaşı’nın cenazesi, baba ocağı İğde Mahallesi’nde toprağa verildi.

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Genç Kızın Organ Bağışı Vasiyeti Gerçekleşemedi