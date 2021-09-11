Genç hafızlar Sayit A Teras’ta bir araya geldi

Bedir Efendi Hafızlık ve Yatılı Kuran Kursu’nda eğitim gören çok sayıda genç, temmuz ayı itibariyle eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu. Uzun süren eğitimin ardından hafızlıklarını elde eden gençler, Sayit A Teras’ın misafiri oldu. Kurs öğreticileri ve genç hafızlar, misafirperverliğinden dolayı firma işletmecilerine teşekkür etti.