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Genç hafızlar Sayit A Teras’ta bir araya geldi

Bedir Efendi Hafızlık ve Yatılı Kuran Kursu’ndan mezun olan genç hafızlar, Sayit A Teras işletmesince misafir edildi.

Genç hafızlar Sayit A Teras’ta bir araya geldi
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Bedir Efendi Hafızlık ve Yatılı Kuran Kursu’nda eğitim gören çok sayıda genç, temmuz ayı itibariyle eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu. Uzun süren eğitimin ardından hafızlıklarını elde eden gençler, Sayit A Teras’ın misafiri oldu. Kurs öğreticileri ve genç hafızlar, misafirperverliğinden dolayı firma işletmecilerine teşekkür etti.

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Genç Hafızlar Sayit A Terasta Bir Araya Geldi