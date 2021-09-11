Bedir Efendi Hafızlık ve Yatılı Kuran Kursu’nda eğitim gören çok sayıda genç, temmuz ayı itibariyle eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu. Uzun süren eğitimin ardından hafızlıklarını elde eden gençler, Sayit A Teras’ın misafiri oldu. Kurs öğreticileri ve genç hafızlar, misafirperverliğinden dolayı firma işletmecilerine teşekkür etti.
Genç hafızlar Sayit A Teras’ta bir araya geldi
Bedir Efendi Hafızlık ve Yatılı Kuran Kursu’ndan mezun olan genç hafızlar, Sayit A Teras işletmesince misafir edildi.
11 Eylül 2021 Cumartesi 18:01