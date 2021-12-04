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Gelecek Nesil Bilim projesi hayata geçti

Elbistan Gençlik Merkezi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile GIZ Alman Uluslararası İş birliği Kurumu arasındaki iş birliği kapsamında Küresel Akıl Derneği tarafından “Next Generation Science | Gelecek Nesil Bilim” projesi yürütülmeye başlandı.

Gelecek Nesil Bilim projesi hayata geçti
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Proje ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan, “Proje kapsamında Next Generation Science, farklı eğitim ve kültürel geçmişe sahip gençleri ortak bir hedef için birlikte çalışmaya yönlendirerek, takım çalışmasına teşvik etmekte ve 21.yüzyıl becerileri kazandırarak, bu becerileri kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Proje kapsamında gençlerimizin bakış açıları geliştirmeleri ve istihdam edilebilirliklerine yönelik becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir” dedi.

Türkan, proje kapsamında verilen eğitimlerle ilgili de, “Gelecek Nesil Bilim Atölyelerinde Lego Robotics (Ev3 Mindstorms) kodlama – programlama, Arduino ve Microbit, 3 boyutlu tasarım ve modelleme başlıklarında eğitimler verilmektedir” şeklinde konuştu.

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Gelecek Nesil Bilim Projesi Hayata Geçti