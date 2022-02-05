‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde birincilik ödülü Elbistanlı ismin oldu

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen, iklim değişikliğine yönelik teknolojik çözümlerin yarıştığı Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu'nun ödül töreni Turkcell Küçükyalı Plaza'da yapıldı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Vekili Tamer Kıran, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kılıç katıldı.

Törende jüri değerlendirmelerinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler açıklandı. Finali ilk sırada TeknoTeam projesiyle Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan yüksek şehir plancısı Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladı. İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı.

Jürinin değerlendirmesiyle belirlenen ve ilk üçe giren yarışmacılara ödüllerini Emine Erdoğan verdi.

Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu'nun birincisi olan Elbistanlı yüksek şehir planlamacısı Hüsne Temur’un yer aldığı TeknoTeam, iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm üretme hedefiyle çalışmalar yapıyor ve 3 kişilik bir ekipten oluşuyor. Projelerini atık yönetimi alanında yapan TeknoTeam ekibi, çay atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyo bazlı plastik üreten teknoloji geliştirdi. Ekip, çay atıklarının geri dönüştürülmesi için paketlerin üzerine en yakın çay atık toplama yerini gösteren karekod sistemi tasarladı.

Turkcell tarafından verilen birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL'lik ödüllerin yanı sıra dereceye giren yarışmacılara fikirlerini hayata geçirebilmeleri için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimcilik mentorluğu da sağlanacak. Ayrıca ilk üç finaliste, Ankara'da bulunan TOBB ETÜ GARAJ Kuluçka Merkezi'nde 6 ay boyunca ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti, ücretsiz eğitim ve yatay-dikey mentorluk desteği verilecek.