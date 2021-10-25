Geleceğe 5 milyon fidanlık nefes

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 'Geleceğe Nefes kampanyası' kapsamında tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden herkesin ücretsiz fidan sahiplenebildiğini veya bağışta bulunabildiğini duyurdu.

OGM'den yapılan açıklamada, orman yangınlarına ilişkin Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve bireysel katılımlarla büyüyen bağış kampanyaları ile yangından zarar gören ormanların yeniden ağaçlandırılması için destek olmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, fidan bağışlarının nereye ve nasıl yapıldığı ile ilgili, "Yangınlardan zarar gören orman alanlarını yeşertmek için 'Yeşil Vatan' sloganıyla sürdürülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. 2019 yılında başlatılan Geleceğe Nefes kampanyasıyla, tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden 7'den 70'e herkes ücretsiz fidan sahiplenebiliyor veya bağışta bulunabiliyor" denildi.

‘Geleceğe Nefes’ kampanyasında ise, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Kahramanmaraş genelinde 1 milyon 575 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Bu fidanlardan şimdiye kadar 500 bine yakını sahiplenilmiş durumda. İlde, 2021 yılı sonuna kadar dikilecek fidan sayısı ise 5 milyon 402 bine ulaşacak.