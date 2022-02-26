Gecikmedeki borçların artışı kredi limitine olumsuz yansıyacak

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, geçtiğimiz yıldan bu yana gecikmeye düşen ve yasal takiple karşı karşıya kalan kredilerde artış yaşandığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan General, kooperatifin kredi döngüsünde gecikmedeki taksitlerin büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Ödenmeyen ve takip aşamasına gelen kredi taksitlerinin, likidite sorunuyla birlikte limitlerin de düşmesi gibi bir sonuç doğuracağının altını çizen Başkan General, yasal takip işlemlerine 1 Mart itibariyle başlanacağını duyurdu.

Pandeminin doğurduğu olumsuzluklara ek olarak dövizdeki artış ve esnafın girdi maliyetlerinin yükselmesinin krediye olan talebi arttırdığını belirten Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Son dönemde kredi talebinde bulunan ortaklarımızın sayısında ciddi artış yaşadık. Ortaklarımıza 275 bin liraya kadar düşük faizli kredi temini noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretinde olduk. Ancak geldiğimiz durum hiç de iç açıcı değil. Kredi taksitini vadesinde ödeyemeyen ortaklarımızın sayısı artıyor. Bu durum, yeni dönemde kredi kullanacak esnaflarımızı etkilediği gibi kooperatifimizin de kredi limitlerinde ciddi düşüş yaşanması tehlikesini de beraberinde getiriyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin, gecikmede olan taksitler için yasal takip başlatılması yönünde bir karar aldığını anımsatan Başkan General, “Kooperatif kefaletiyle kullandırılan düşük faizli kredilerde; yasal takibin başlamasıyla birlikte güncel banka faiz oranları üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu istenmeyen durum, borç miktarını arttırdığı için ortaklarımız açısından da işleri daha da zorlaştırıyor. Gecikmiş taksitlerini ödemeyen üyelerimize de bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz. Yasal takip ve icra işlemlerinin başlamaması için ödeme yapılması şart. Esnafımız, ilçemiz ekonomisinin can damarı. Şehrimizde çarkların dönmesi noktasında biz her zaman esnafımızın yanındayız. Borçlu esnaflarımızdan da bu konuda azami gayret bekliyoruz” şeklinde konuştu.