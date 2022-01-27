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Geçen sene hiç satılmayan kar küreğine talep patlaması var

Elbistan’da, geçtiğimiz hafta başlayarak bölgeyi beyaza bürüyen yoğun karla birlikte evinin, işyerinin önünü ya da damlarını temizlemek için kürek ihtiyacı duyanlar, hırdavatçıların yolunu tuttu.

Geçen sene hiç satılmayan kar küreğine talep patlaması var
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Geçtiğimiz yıl tek bir kürek bile satamadıklarını belirten esnaflar ise, satışların 3’e katladığını belirttiler.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın uzun süredir etkisinde kalan Elbistan’da kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santimetrenin üzerine çıktı. Kırsal mahallelerde ise yer yer 1-1,5 metre kalınlığa ulaşan kar nedeniyle evinin ya da işyerlerinin önü ile damlarında biriken karı temizlemek isteyen vatandaşlar, kar küreğine olan talebi de ciddi şekilde arttırdı.

Kürek satışlarının arttığını anlatan esnaflar, “Geçen sene de kar yağar umuduyla depolarımıza kürek bırakmıştık. Bir tek kişi bile dükkana gelip kürek almamıştı. Ama maşallah bu sene kar senesi oldu. Merkezde de kırsal alanlarda da kar çok. Geçen yıl satamadığımız küreklere bu yıl talep çok fazla. Şehir merkezindeki vatandaşlar, genelde apartmanlarının, evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemek için alıyor. Kırsal mahallelerde ise çatılarda ya da damlarda biriken karları kürüyorlar. Geçtiğimiz seneye göre satışlar 3-4 kat arttı diyebiliriz” ifadelerini kullandılar.

Esnaflar, küreklerin modeline göre 35-40 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını da sözlerine eklediler.

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