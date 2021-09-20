Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde gazilerin gurur gününe özel gerçekleştirilen törene, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Ali Kayhan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Arslan, Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul, kurum amirleri ve müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören, çelenk sunumuyla başladı. Törende, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik ve Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul Atatürk anıtına çelenk bıraktılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul yaptı.

Başkan Kul, yaşadığı toprağı vatan kılmak için bizim milletimiz kadar bedel ödeyen hiçbir millet olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Malazgirt’te, Plevne’de, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kore’de ve Kıbrıs’ta cepheden cepheye koşan; terörle mücadelede destanlar yazan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Bizler ya şehit oğlu şehit ya gazi oğlu gaziyiz. Çanakkale’de, kurtuluş harbinde vatan için cephedeydik; bugün ise vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin’de, Cerablus’ta ve El Bab’dayız. Türkiye, son kale son vatandır. Bu millet gazi bir millet, bu vatan topyekun gaziler vatanıdır.

Kahraman gazilerimiz; sizler şahadeti göze aldınız ve sizlere gazilik nasip oldu. Ay yıldızlı vatana can adadınız. Bunun mükafatını ancak Allah verebilir. Bizlere bu ülkeyi emanet eden; huzur ve barış içinde yaşatmak vazifesini tevdi eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Tüm aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetlerine layık olmayı yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

Başkan Kul’un konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Tören, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve protokol üyeleri, törenin ardından Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ne geçerek gazilerin bu anlamlı gününü tebrik ettiler. Burada, tüm şehitlerimiz ve hayatını kaybeden gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.