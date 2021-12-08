Gazete sahiplerinden BİK Müdürü Kara’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Geçtiğimiz aylarda Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne atanan Veysel Kara, kentte yayın yapan ve Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan alan gazete sahiplerini makamında misafir etti.

Elbistan Kaynarca Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ökkeş Saatçi, Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatma Kösebalaban ve Selçuk Kösebalaban, Türkoğlu Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Deveboynu, Manşet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz ile Pazarcık Gazetesi’nden Şahin Efe’nin katıldığı ziyarette kent basınına dair Şube Müdürü Kara ile görüş alışverişinde bulunuldu. Gazete sahipleri de Kara’ya görevinde başarılar diledi.

Kara da nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Basın İlan Kurumu’nun yapısı ve Anadolu basınına verilen destekleri anlattı.