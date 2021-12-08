Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kütüphanelerin mobilyaları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
Kütüphanelerin mobilyaları meslek lisesi öğrencilerinin...
Sokak hayvanları için yem bırakıldı
Sokak hayvanları için yem bırakıldı
Ekinözü’nde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı
Ekinözü’nde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği...
Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi
Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası...
Vaka sayısında düşüş devam ediyor
Vaka sayısında düşüş devam ediyor
banner191
banner162

Gazete sahiplerinden BİK Müdürü Kara’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Kahramanmaraş genelinde yayın yapan ve Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan alan gazete sahipleri, Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne atanan Veysel Kara’yı makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Gazete sahiplerinden BİK Müdürü Kara’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti
banner167

Geçtiğimiz aylarda Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne atanan Veysel Kara, kentte yayın yapan ve Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan alan gazete sahiplerini makamında misafir etti.

Elbistan Kaynarca Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ökkeş Saatçi, Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatma Kösebalaban ve Selçuk Kösebalaban, Türkoğlu Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Deveboynu, Manşet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz ile Pazarcık Gazetesi’nden Şahin Efe’nin katıldığı ziyarette kent basınına dair Şube Müdürü Kara ile görüş alışverişinde bulunuldu. Gazete sahipleri de Kara’ya görevinde başarılar diledi.

Kara da nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Basın İlan Kurumu’nun yapısı ve Anadolu basınına verilen destekleri anlattı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gazete Sahiplerinden BİK Müdürü Karaya Hayırlı Olsun Ziyareti