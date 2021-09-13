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Fuhuş operasyonunda veresiye defteri detayı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde bulunan veresiye defterinde; müşterilerin 200-300 lira gibi borçlarının olduğu gözlerden kaçmadı.

Fuhuş operasyonunda veresiye defteri detayı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Masası tarafından yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G, G.A.’nın ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu. Ahlak Büro Masası ekipleri ayrıca bir masaj salonunda da arama yaptı. Aramada; cinsel materyaller ve müşterilerin borç defteri çıktı. Borç defterinde müşterilerin 200-300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü.

Operasyonun ardından ilgili masaj salonu kapatılırken, şantaja uğrayanların olup olmadığı ise araştırılıyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 29 kişi gözaltına alındı. Kadınların 2'sinin şüpheli 6'sının da mağdur olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Fuhuş Operasyonunda Veresiye Defteri Detayı