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Fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Ekinözü ilçesinde öğrenciler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini alırken; ilk 50’de yer alan fotoğraflar da kaymakamlık binasında sergilendi.

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı
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Ekinözü’ndeki tüm okullarda eğitim gören öğrencilerin katılabileceği fotoğraf yarışması sonuçlandı. Ödüllü fotoğraf yarışmasında, kırsal mahallelerdeki günlük yaşam, yardımlaşma, evlerde oynanan geleneksel oyunlar, masal anlatma ortamları, evcil hayvanların beslenmesi, yaban hayvanlarına destek çalışmaları, kış ve karın yaşama etkisi, sağlık, güvenlik, belediye gibi ekiplerin çalışmaları tema alındı. Her öğrenci yarışmaya en fazla 5 fotoğrafla katıldı ve sadece bir fotoğrafı derecelendirildi. Yarışmaya 87 öğrenci, kendi çektikleri 428 fotoğrafla katıldı. Değerlendirme süreci sonucunda ilk 3’e giren fotoğraflar belirlendi. Birinciye 500 TL, ikinciye 400 TL ve üçüncüye de 300 TL ödül verildi. Bir öğrenci de 250 liralık jüri özel ödülünün sahibi oldu. Ayrıca ilk yirmi eserin sahibi olan öğrenciler, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş gezisi hakkı kazandı.

Yarışma sonucunda ilk 50’ye giren fotoğraflar, Ekinözü Kaymakamlığı’nda sergilendi. Serginin açılışına Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış’ın yanı sıra daire amirleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Bağış, katılımcılarla birlikte sergiyi gezerek, öğrencilerden çektikleri fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

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Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Girenler ödüllerini Aldı