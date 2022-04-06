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Fore kazık uygulaması 1 milyon 958 bin liraya mal olacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ), Elbistan’ın içme suyunun temin edildiği Kaynarca Terfi İstasyonu ile Ceyhan Nehri’nin kesiştiği noktaya, ikinci kez kesişen yapacağı fore kazık uygulamasının maliyeti yaklaşık 2 milyon lira olacak.

Fore kazık uygulaması 1 milyon 958 bin liraya mal olacak
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27 Ağustos 2016 günü başlayan ve on binlerce vatandaşın hastanelere akın etmesine neden olan norovirüs salgınının ardından Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından su kaynağını tamamen izole etmek amacıyla çalışma başlatılmıştı. Elbistan şehir merkezine yaklaşık 500 litre/saniye içme suyu alınan Kaynarca Terfi İstasyonu’ndaki keson kuyulara nehirden su karışmasını önlemek amacıyla fore kazık uygulaması yapılmıştı. Su kaynağı ile nehir arasına tam geçirimsiz bir alan oluşturmak için açılan ve her biri 6 metre derinliğe sahip olan 200 metrelik bir alanda toplam 250 adet kesişen fore kazık çalışmasının ikinci kısmının ihalesi sonuçlandı.

4 firmanın teklif sunduğu ihale, sonuçlandı. İhalede en düşük teklif 1 milyon 958 bin 750 lira oldu. Yüklenici firma, 1600 metre uzunluktaki fore kazık uygulamasının ikinci etabına önümüzdeki günlerde başlayacak. Yüklenici firmaya, yer tesliminden itibaren işi tamamlaması için 240 gün süre tanındı.

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Fore Kazık Uygulaması 1 Milyon 958 Bin Liraya Mal Olacak