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Fizyoelbistan Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı

Fizyoelbistan Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde danışmanlık hizmeti verilmeye başladı.

Fizyoelbistan Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı
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Fizyoterapist Ali Osman Özal, Güneşli Mahallesi Çağlar Sokak Temurlar İş Merkezi 4. katta bulunan Fizyoelbistan Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde danışmalık hizmeti vermeye başladı.

Fizyoelbistan Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde bay ve bayan fizyoterapistler eşliğinde danışanlara; bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı, omuz ağrısı, kireçlenme, skolyoz, kifoz, diz probleri, menisküs, kas spazmı, manuel terapi, postür bozukluğu, postoperatif rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, kırık sonrası rehabilitasyon, kupa terapi ve bantlama tedavileri ile ilgili danışmanlık hizmeti veriliyor.

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Fizyoelbistan Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı