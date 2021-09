Final Akademi, tecrübeli kadrosu ile yeni eğitim dönemine başladı

Yeni eğitim öğretim yılına telafi eğitimi ile pandemi sürecindeki eksikliklerin tamamlanması ile başladıklarını belirten Final Akademi Okulları Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, “Kurumumuz ilk olarak telafi eğitimi ile pandemi sürecindeki eksikliklerin tamamlanması ile başlamıştır. Bu sürecin devamında ise öğrencilerimizin yeni konulara geçişini programlar ve etkinlikler aracılığı ile sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Her ders için özel çalışma programları ve etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Korkmaz, “Türkçe dersi bünyesinde konu anlatım panoları, çalışma kâğıtları ve etkinlik çalışmaları ile öğrencilerimizin daha etkili öğrenim sağlamaları konusunda çalışmalar yapmaktayız. Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve grup çalışmaları ile de öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmekteyiz. Türkçe sınıfımızdaki görseller ve çeşitli materyaller yoluyla öğrenilen konular kalıcı hale gelmektedir. Günümüz soru tarzlarının anlama yorumlamaya dayalı olması sebebiyle de haftalık okuma kitabı belirlenip ve kitap okuma saatleri yapılarak öğrencilerimizin bu konuda daha etkin olmasını sağlamaktayız.

Sosyal Bilgiler dersinde öğrenci eksikliklerini ve hazır bulunuşluk düzeyleri belirlendikten sonra hızlı bir şekilde telafi eğitimi başlatıldı. Görsellerle ve birebir soru-cevap şeklinde ilerletilen dersler sonucunda konu kavrama testleri uygulayarak öğrenme eksiklikleri giderilmiştir. Sözel bir ders olarak algılanan Sosyal Bilgiler dersi görseller, PowerPoint sunuları ve haritalarla öğrencinin zihninde somut hale getirilmesi hedeflenmiştir. Eğitimlerimiz öğrencimizi çağdaş yaşama hazırlayan öğrenci merkezli eğitim olarak devam etmektedir.

Matematik dersinde etkili konu anlatımlarımızla öğrencilere ek bireysel ödevlendirmelerimizle, sınıf içinde ve sınıf dışında aktif öğrenimi sağlayan etkinliklerimizle öğrenirken eğlenmeyi de ihmal etmediğimiz eğitsel oyunlarımızla yeni dönemde derslerimize başlamış bulunmaktayız. Aktif dönemde derslerimizin çeşitli materyallerle oluşturduğumuz matematik sınıfında öğrencilerin tüm ilgi ve dikkatlerini ders boyunca dinamik tutarak gerçekleştireceğiz.

Fen bilimleri dersinde fen laboratuarı sınıfımızda derslerimizi işlemekteyiz. Burada konu anlatımını yaptıktan sonra konuya ait deneyler, etkinlikler ve grup çalışmaları yapmaktayız. Fen dersi yaparak yaşayarak öğrenilir diye öğrencilerimizle derslerimizi etkinlikler ve deneyler yaparak işlemekteyiz. Sınıfımızda gerekli malzeme ve araç gereçlerimiz mevcuttur. Bunun sayesinde konularımız öğrencilerimize hem severek hem de kalıcı olarak öğretilmektedir.

Öğrencilerimize din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, yaptığımız etkinliklerle öğrencimizin yorum yapma yeteneğini geliştirmek için kendi fikir ve düşüncelerini açıklamalarını, zihinlerinde oluşturdukları tasavvurları sınıf ortamın da paylaşmalarını teşvik ederek özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Her öğrenciyle birebir ilgilenerek, öğrencilerimizi sadece ders yönüyle değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da takip ediyoruz. Çocuklarımızın sosyal hayatları içerisinde kendilerine, ailelerine ve topluma karşı faydalı bireyler olmaları yönünde ahlaki değerler ışığında bilinçlendiriyoruz.

İngilizce her öğrencinin önyargı ile yaklaştığı az çok bir şey bildiği ancak nerde ve nasıl kullanacağını bilmediği ders. Bu derse karşı olan ön yargıyı kırmak ilk hedefimiz. Öğrencilerimizle bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve İngilizcenin o kadar da zor olmadığını konuşunca ortak bir görüşe varıyoruz. Derslerimizde anlatılan her konuyu çeşitli aktivitelerle pekiştiriyor ve her konunun günlük hayatta nasıl kullanılacağına dair pratikler yapıyoruz. Sınıfta öğrenci merkezli bir yaklaşım var, dersin nasıl daha etkin olacağı konusunda onlardan sık sık dönüt alıyoruz. Dinlenme konuşma, dil bilgisi ve okuma anlama becerilerinin her birini geliştirebilmeyi amaçlıyor ve her bir beceriye özel olarak etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Açıklamasının sonunda rehberlik servisinde öğrencilerin hedeflerine giden yolda her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Rehberlik Servisi olarak her anlamda öğrencilerimizin yanındayız. Öncelikle akademik konularda sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile iş birliği içerisinde öğrenci için en verimli yol ve yöntemlere birlikte karar verilmekte ve alınan karar doğrultusunda ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizle birebir görüşmelerimiz, deneme analizlerimiz, ödev takip dosyalarımız, ev ziyaretlerimiz, mesleki, eğitsel ve kişisel rehberlik çalışmalarımız ile öğrencilerimizin takibini sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizi rehberlik servisinin kuralları hakkında bilgilendirmekteyiz ve onların kendilerini rehberlik servisinde rahat hissetmesini sağlamaktayız. Ve son olarak da rehberlik servisi olarak öğrencilerimize ‘hedeflerine giden yolda’ her zaman yanlarında olduğumuzu söyler yeni eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını dileriz” dedi.